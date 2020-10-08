У Сумах представники "ЄС" передали меру Лисенку "золотий унітаз"

"Золотий унітаз" символізує місце, куди мер "безрозсудно змиває міський бюджет"

"Золотий унітаз" символізує місце, куди мер "безрозсудно змиває міський бюджет"

Фото: Данкор онлайн

Перед виборами в Сумах представники «Євросолідарності» організували мітинг проти неефективного, на їхню думку, витрачання бюджетних коштів, під час якого принесли меру міста Олександру Лисенку «золотий унітаз».

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Данкор онлайн.

Формальним приводом для мітингу стала реконструкція та відкриття молодіжного розважального центру "Романтика", яка обійшлася міському бюджету в 65 млн грн.

Учасники мітингу, які зібралися під "Романтикою", влаштували перфоманс, принісши з собою "золотий унітаз", в який нинішня влада змиває кошти сумчан. Після мітингу під "Романтикою" сумчани вирушили під стіни Сумської міської ради.

Колосальні кошти були витрачені на будівлю "Романтики", проте, що там буде, досі ніхто не знає. Під час пандемії коронавірусу, коли за останню добу в Сумах 205 інфікованих, мер відкриває розважальні заклади, що вже само по собі дивно", - сказав голова Сумської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Вадим Акпєров

По закінченню мітингу сумчани символічно подарували "золотий унітаз" міському голові Олександру Лисенку, залишивши його на першому поверсі міськради.

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