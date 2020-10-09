Порошенко лично не владеет никакими офшорными компаниями - "Евросолидарность"

В партии подчеркнули, что владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами

В партии подчеркнули, что владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, обнародованной после обращения журналистов программы "Следствие.инфо", передает RegioNews.

Вы (журналисты – ред.) не можете не знать, что еще 2016 году Петр Порошенко передал корпорацию "Рошен" в доверительную собственность компании "Ротшильд". Такой шаг лишил его права и возможности управлять этим бизнесом, гарантом почему - несколькосотлетняя репутация "Ротшильд". Другие бизнесы так же переданы в управление авторитетных независимых компаний", - написали в пресс-службе.

"Европейская солидарность" убеждает, что лично Порошенко не обладает никакими офшорными компаниями.

Относительно оффшора, упомянутого в Panama Papers, еще раз подчеркиваем, что он был основан исключительно для юридического обеспечения передачи "Рошен" в доверительную собственность. Никакие средства на него не выводились, и даже не открывали счета", - подчеркнули в партии.

Как известно, причиной этого заявления "Евросолидарности" стали расследования Следствия.Инфо, в которых со ссылкой на файлы FinCEN говорится, что по меньшей мере четыре международные банки уведомили Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.

Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов.

В отчетах банки отмечают: Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог принимать участие в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

Напомним, Генпрокуратура открыла уголовное дело против Петра Порошенко и чиновников Минфина .