Прем'єр хоче передати регулювання тарифів на комуналку місцевій владі

На сьогодні тарифи на тепло, гарячу воду, водопостачання і водовідведення формуються відповідною Національною комісією (НКРЕКП)

На сьогодні тарифи на тепло, гарячу воду, водопостачання і водовідведення формуються відповідною Національною комісією (НКРЕКП)

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Кабінет міністрів пропонує відмовитися від державного регулювання тарифів на комунальні послуги та передати такі повноваження місцевим органам влади.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання уряду, інформує RegioNews.

На сьогодні тарифи на тепло, гарячу воду, водопостачання і водовідведення формуються відповідною Національною комісією (НКРЕКП). Як пояснив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, такі повноваження згідно із запропонованим законопроєктом повністю передадуть на місця.

"Цей законопроєкт ухвалюється на виконання чергового структурного маяка, затвердженого меморандумом з МВФ. Тобто уряд виконав всі свої зобовʼязання за програмою співпраці з МВФ, у яких були дедлайни в цьому році", - зазначив очільник уряду.

Згідно з проєктом закону, НКРЕКП протягом двох місяців після набуття ним чинності має передати ліцензійні справи субʼєктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання і водовідведення обласним державним адміністраціям та КМДА.

Законопроєкт ще має підтримати Верховна Рада.

Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував появу реєстру отримувачів гумдопомоги.