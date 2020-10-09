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09 жовтня 2020, 15:57 3

"Нічого не пам'ятає": З'явилися нові подробиці про стан побитого політв'язня Балуха

09 жовтня 2020, 15:57 3
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Колишній бранець Кремля вже від'єднаний від апарату ШВЛ
Колишній бранець Кремля вже від'єднаний від апарату ШВЛ
Фото з відкритих джерел
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Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, який був госпіталізований 8 вересня у тяжкому стані після побиття, вже від'єднаний від апарату штучного дихання і почав говорити, але поки що дезорієнтований.

Про це повідомила у Facebook співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха, інформує RegioNews.

"Пацієнт при тямі, без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає. Потрібен час, це наслідки тяжкої травми", - поінформувала Геращенко.

Вона додала, що якщо буде подальший прогрес, Балуха переведуть із реанімації.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха.

18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у побитті колишнього політв'язня Володимира Балуха.

Суд 19 вересня обрав покарання у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави підозрюваному у нанесенні тяжких травм Балуху.

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