У Києві на території антикорупційного суду стався вибух

Поліція проводить перевірку інциденту

Поліція проводить перевірку інциденту

Фото: Facebook

В ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в Києві стався вибух.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Відомо, що в результаті вибуху було пошкоджено фасад будівлі. За попередніми даними, біля будівлі суду міг спрацювати невідомий вибуховий пристрій.

На місці події працюють правоохоронці, а також вирішується питання щодо порушення справи та початку розслідування інциденту.

ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя та до генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування", - повідомили в пресслужбі.

Антикорупційний суд розцінює подію як факт втручання у його діяльність у небезпечний для життя та здоров'я людей спосіб, спрямований на перешкоджання виконання службових обов'язків суддями.

Разом із тим, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати у штатному режимі та здійснювати правосуддя", - додали у ВАКС.

Нагадаємо, 12 вересня у Дніпрі посеред вулиці вибухнула граната, поранено пішохода.