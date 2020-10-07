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07 жовтня 2020, 17:21 1

На Вінниччині затримали чотирьох братів, які підривали і грабували банкомати

07 жовтня 2020, 17:21 1
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Організатором групи був колишній учасник АТО
Організатором групи був колишній учасник АТО
Фото: ГУ Нацполіції Вінницької області
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Поліція затримала чотирьох братів, яких підозрюють у пограбуванні банкоматів на території Вінницької області. За попередніми оцінками, банда вкрала понад мільйон гривень.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУНП області Іван Іщенко, пише RegioNews з посиланням на Cуспільне.

Учасниками групи виявилися чотири рідні брати, мешканці Ілінецького та Гайсинського районів. Організував групу учасник бойових дій одного з добровольчих батальйонів.

Брати вели "мирний" спосіб життя: вдень ходил на роботу, а вночі підривали та грабували банкомати. Так із двох підірваних банкоматів вони винесли понад мільйон гривень. Ще два підірвали, проте пограбувати не встигли, бо спрацювала сигналізація. Робили все злагоджено та чітко: кожен мав свої обов'язки", - розповів Іван Іщенко.

За словами керівника Вінницької поліції, бандити одягалися в камуфляжний одяг та балаклави, були озброєні автоматами, бойовими гранатами, рушницею та пістолетом. Аби підозрюваних не відслідкували, мобільними телефонами не користувалися.

Наразі усі четверо у СІЗО, їм загрожує до 15 років в’язниці. Також поліція з’ясовує, чи були у них спільники.

Нагадаємо, на Одещині затримали группу іноземців, члени якої викрали з банкоматів понад 3 млн гривень.

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