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07 октября 2020, 22:16 3

ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

07 октября 2020, 22:16 3
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Взрыв неизвестного предмета во дворе Высшего антикоррупционного суда произошел на месте, где оставляет машину председательствующая по делу об убытках компаний "Энергоатом" и "Восточный горно-обогатительный комбинат". В этом производстве фигурирует нардеп Николай Мартыненко.

Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет RegioNews.

Взрыв на территории во дворе Высшего антикоррупционного суда, который произошел 1 октября, связан с давлением участников процесса на коллегию судей по делу о нанесении ущерба компаниям "Энергоатом" и "Восточный горно-обогатительный комбинат", - говорится в сообщении.

Основным фигурантом дела является депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко.

Как утверждают в суде, его адвокаты систематически подавали "очевидно безосновательные" заявления и ходатайства, неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в СМИ, чтобы помешать процессу. Один из адвокатов еще до завершения рассмотрения дела настаивает на нарушении судьями права на защиту и инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности.

Взрыв во дворе ВАКС произошел на месте, где обычно паркует автомобиль председательствующая по делу судья; этот инцидент стал заключительным эпизодом, который убедил судей в согласованном вмешательстве со стороны адвокатов", - подчеркнули в суде.

По данным НАБУ, Мартыненко, будучи главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.

Мартыненко подозревают также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн.

Напомним, в ночь на 1 октября 2020 года во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда взорвался неизвестный предмет, в результате взрыва был поврежден фасад здания. По факту случившегося открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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