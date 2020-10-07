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07 октября 2020, 15:57 3

Семьи жертв катастрофы АН-26 начнут получать компенсации после 15 октября

07 октября 2020, 15:57 3
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Выплати начнутся после завершения служебного расследования
Выплати начнутся после завершения служебного расследования
Фото: ГСЧС
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Кабинет министров начнет осуществлять выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 после 15 октября.

Об этом в Facebook сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы самолета Олег Уруский, передает RegioNews.

По его словам, компенсации предусматривают выплату более 1,5 миллиона гривен.

Министерство обороны Украины завершит собственное служебное расследование 12 октября 2020 года. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 года ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших", - рассказал Уруский.

Напомним, ранее сообщалось, что немедленные выплаты денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 начнутся сразу после появления выводов следствия и идентификации тел.

авиакатастрофа компенсация Харьковская область Олег Уруский АН-26
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