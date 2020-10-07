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07 жовтня 2020, 13:40 5

У Чернігові одна з партій взялася підкуповувати виборців лампочками

07 жовтня 2020, 13:40 5
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На лампочках розміщено логотип політичної партії "За майбутнє"
На лампочках розміщено логотип політичної партії "За майбутнє"
Фото: flickr
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Спостерігачі Комітету виборців України зафіксували факти підкупу виборців у місті Чернігові - від імені однієї кандидатки виборцям роздають електролампочки.

Як інформує RegioNews, про це повідомила пресслужба КВУ.

До квартири одного мешканця завітала кандидатка в депутати міської ради разом зі своїм помічником і запропонувала взяти участь у програмі енергоощадності, отримавши електролампочки безкоштовно.

Причому на лампочках розміщено логотип політичної партії "За майбутнє", вказано ім'я і фото кандидатки - Валерія Макова та розміщено напис: "Ваш представник по мікрорайону від команди Антона Полякова "За майбутнє Чернігова".

Як стало відомо КВУ, така діяльність проводиться в Чернігові з початку вересня. Її ініціаторами є міська команда партії "За майбутнє" та колишній член фракції "Слуга Народу" Антон Поляков, які проводять акцію енергоощадності. Суть акції полягає в тому, що в обмін на персональні дані (ПІБ і контакти), виборцям пропонують отримати дві LED-лампочки. Крім того, під час зустрічей виборець зможе отримати ще дві лампочки.

"Така діяльність має ознаки підкупу виборців. Відповідно до ч. 6 ст. 57 Виборчого кодексу", - наголосили в КВУ.

За словами голови Комітету Олексія Кошеля, технологія "лампочка в обмін на голос" використовується на Чернігівщині не вперше. Зокрема, така сама технологія працювала у 2016 році в окрузі №206.

Інформацію про підкуп виборців Комітет передав Нацполіції.

У Чернігові виборців підкуповують електролампочками Спостерігачі КВУ повідомляють про факти підкупу виборців у місті...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 7 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, у Луганській області кандидата в мери і прихильника "ЛНР" зловили на підкупі виборців.

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