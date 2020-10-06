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06 октября 2020, 22:45 3

В сентябре нардепы получили более трех миллионов гривен компенсации за жилье

06 октября 2020, 22:45 3
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Компенсацию получили 139 народных избранников
Компенсацию получили 139 народных избранников
Фото из открытых источников
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В сентябре этого года 139 нардепам в общем выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Так, в сентябре 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера объемом в 3 053 402 грн.

Наибольшую сумму компенсации за жилье получил член фракции "Слуга народа" Дмитрий Вяхирь - 79 950 грн и по 59 800 член депутатской фракции партии "ОПЗЖ" Владимир Мороз и член фракции "Слуга народа" Павел Павлиш.

Напомним, НАБУ проверит 5 бывших нардепов за компенсацию за жилье.

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