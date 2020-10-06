"Слуга народу" Качура може очолити пропрезидентську фракцію замість Арахамії - ЗМІ
Про причини можливої заміни поки невідомо
Про причини можливої заміни поки невідомо
Народного депутата Олександра Качура розглядають на посаду голови фракції "Слуга народу" замість Давида Арахамії.
Про це повідомляє Pavlovsky News з посиланням на власні джерела у пропрезидентській партії, передає RegioNews.
Pavlovsky News звернулися за відповідними коментарями до самого Олександра Качури. Нардеп прямо не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.
Нагадаємо, у "Слузі народу" назвали головну помилку партії у підготовці до місцевих виборів.
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