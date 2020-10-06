"Слуга народу" Качура може очолити пропрезидентську фракцію замість Арахамії - ЗМІ

Про причини можливої заміни поки невідомо

Про причини можливої заміни поки невідомо

Про це повідомляє Pavlovsky News з посиланням на власні джерела у пропрезидентській партії, передає RegioNews.

Pavlovsky News звернулися за відповідними коментарями до самого Олександра Качури. Нардеп прямо не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.

Нагадаємо, у "Слузі народу" назвали головну помилку партії у підготовці до місцевих виборів.