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06 жовтня 2020, 20:52

"Слуга народу" Качура може очолити пропрезидентську фракцію замість Арахамії - ЗМІ

06 жовтня 2020, 20:52
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Про причини можливої заміни поки невідомо
Про причини можливої заміни поки невідомо
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Народного депутата Олександра Качура розглядають на посаду голови фракції "Слуга народу" замість Давида Арахамії.

Про це повідомляє Pavlovsky News з посиланням на власні джерела у пропрезидентській партії, передає RegioNews.

Pavlovsky News звернулися за відповідними коментарями до самого Олександра Качури. Нардеп прямо не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.

Нагадаємо, у "Слузі народу" назвали головну помилку партії у підготовці до місцевих виборів.

Слуга народа партія фракція Качура Олександр Арахамія Давид
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