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06 октября 2020, 20:52

"Слуга народа" Качура может возглавить пропрезидентскую фракцию вместо Арахамии - СМИ

06 октября 2020, 20:52
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Народного депутата Александра Качуру рассматривают на должность главы фракции "Слуга народа" вместо Давида Арахамии.

Об этом сообщает Pavlovsky News со ссылкой на собственные источники в пропрезидентской партии, передает RegioNews.

Pavlovsky News обратились за соответствующими комментариями к самому Александру Качуре. Нардеп прямо не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

Напомним, в "Слуге народа" назвали главную ошибку партии в подготовке к местным выборам.

Слуга народа партия фракция Качура Александр Арахамия Давид
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