"Слуга народа" Качура может возглавить пропрезидентскую фракцию вместо Арахамии - СМИ

О причинах возможной замены пока неизвестно

О причинах возможной замены пока неизвестно

Об этом сообщает Pavlovsky News со ссылкой на собственные источники в пропрезидентской партии, передает RegioNews.

Pavlovsky News обратились за соответствующими комментариями к самому Александру Качуре. Нардеп прямо не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

Напомним, в "Слуге народа" назвали главную ошибку партии в подготовке к местным выборам.