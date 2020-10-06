"Слуга народа" Качура может возглавить пропрезидентскую фракцию вместо Арахамии - СМИ
О причинах возможной замены пока неизвестно
О причинах возможной замены пока неизвестно
Народного депутата Александра Качуру рассматривают на должность главы фракции "Слуга народа" вместо Давида Арахамии.
Об этом сообщает Pavlovsky News со ссылкой на собственные источники в пропрезидентской партии, передает RegioNews.
Pavlovsky News обратились за соответствующими комментариями к самому Александру Качуре. Нардеп прямо не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.
Напомним, в "Слуге народа" назвали главную ошибку партии в подготовке к местным выборам.
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