Дмитро Кулеба прокоментував похід своєї дружини на вибори в Київраду

Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю ВВС, передає RegioNews.

Ми з дружиною самостійні творчі одиниці. Ми сім'я, у нас все добре, але в професійному плані Женя завжди будувала свою кар'єру, я будував свою, і ми підтримували один одного. Тому коли вона сказала, що хоче піти в місцеву політику, де її знають, я перехрестив її і сказав: "Я підтримую будь-яке твоє рішення". По-друге, якщо постійно думати про те, а що про тебе подумають, тоді не треба взагалі нічого робити", - зазначив Кулеба.