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06 жовтня 2020, 18:19 2

Дмитро Кулеба прокоментував похід своєї дружини на вибори в Київраду

06 жовтня 2020, 18:19 2
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Міністр закордонних справ підтримує будь-які починання своєї другої половинки
Фото: Главком
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримує рішення своєї дружини Євгенії балотуватися до Київради першим номером за списком партії "Слуга народу".

Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю ВВС, передає RegioNews.

Ми з дружиною самостійні творчі одиниці. Ми сім'я, у нас все добре, але в професійному плані Женя завжди будувала свою кар'єру, я будував свою, і ми підтримували один одного. Тому коли вона сказала, що хоче піти в місцеву політику, де її знають, я перехрестив її і сказав: "Я підтримую будь-яке твоє рішення". По-друге, якщо постійно думати про те, а що про тебе подумають, тоді не треба взагалі нічого робити", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, дружина глави МЗС Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах в Київраду.

вибори міністр Слуга народа МЗС Дмитро Кулеба Київрада Кандидат Євгенія Кулеба
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