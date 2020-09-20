Дружина глави МЗС Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах до Київради
Сьогодні, 20 вересня, у столиці України партія "Слуга народу" оголосила список своєї команди на виборах до Київради.
Про це повідомляє RegioNews.
Список очолила дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.
Також до списку увійшли:
- Михайло Присяжнюк
- Анна Маляр
- Георгій Зантарая
- Владислав Трубіцин
- Юрій Федоренко
- Віталій Селик
- Андрій Вітренко
- Олена Говорова
- Ксенія Семенова
- Олексій Кисельов
- Ігор Брагін
- Микола Тищенко
Конференція проходить у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка. На ньому присутня досить велика кількість співробітників УДО і службових собак. Трохи пізніше на з'їзд приїхав президент України Володимир Зеленський.
Євгенія Кулеба - засновник і керівник громадської організації "Місто-сад", яка займається урбаністикою.
Найбільш відомими її проєктами є сквер Небесної Сотні на вул. Михайлівській в Києві, а також парк "Шовковичний" в Слов'янську Донецької області.
Нагадаємо, раніше в "Голосі" назвали кандидатів на депутатські мандати у Київраді.