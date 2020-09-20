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20 вересня 2020, 15:01 22

Дружина глави МЗС Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах до Київради

20 вересня 2020, 15:01 22
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Також до списку увійшов нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко
Також до списку увійшов нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 20 вересня, у столиці України партія "Слуга народу" оголосила список своєї команди на виборах до Київради.

Про це повідомляє RegioNews.

Список очолила дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Також до списку увійшли:

  • Михайло Присяжнюк
  • Анна Маляр
  • Георгій Зантарая
  • Владислав Трубіцин
  • Юрій Федоренко
  • Віталій Селик
  • Андрій Вітренко
  • Олена Говорова
  • Ксенія Семенова
  • Олексій Кисельов
  • Ігор Брагін
  • Микола Тищенко

Конференція проходить у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка. На ньому присутня досить велика кількість співробітників УДО і службових собак. Трохи пізніше на з'їзд приїхав президент України Володимир Зеленський.

Євгенія Кулеба - засновник і керівник громадської організації "Місто-сад", яка займається урбаністикою.

Найбільш відомими її проєктами є сквер Небесної Сотні на вул. Михайлівській в Києві, а також парк "Шовковичний" в Слов'янську Донецької області.

Нагадаємо, раніше в "Голосі" назвали кандидатів на депутатські мандати у Київраді.

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