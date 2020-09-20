Дружина глави МЗС Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах до Київради

Також до списку увійшов нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко

Також до списку увійшов нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 вересня, у столиці України партія "Слуга народу" оголосила список своєї команди на виборах до Київради.

Про це повідомляє RegioNews.

Список очолила дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Також до списку увійшли:

Михайло Присяжнюк

Анна Маляр

Георгій Зантарая

Владислав Трубіцин

Юрій Федоренко

Віталій Селик

Андрій Вітренко

Олена Говорова

Ксенія Семенова

Олексій Кисельов

Ігор Брагін

Микола Тищенко

Конференція проходить у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка. На ньому присутня досить велика кількість співробітників УДО і службових собак. Трохи пізніше на з'їзд приїхав президент України Володимир Зеленський.

Євгенія Кулеба - засновник і керівник громадської організації "Місто-сад", яка займається урбаністикою.

Найбільш відомими її проєктами є сквер Небесної Сотні на вул. Михайлівській в Києві, а також парк "Шовковичний" в Слов'янську Донецької області.

Нагадаємо, раніше в "Голосі" назвали кандидатів на депутатські мандати у Київраді.