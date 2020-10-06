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06 октября 2020, 13:25 6

Зеленский хочет купить или арендовать новый дом

06 октября 2020, 13:25 6
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Он утверждает, что согласно законодательству, имеет полное право на проживание в государственной резиденции
Он утверждает, что согласно законодательству, имеет полное право на проживание в государственной резиденции
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он временно переехал в президентскую резиденцию в Конча-Заспе.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe, передает RegioNews.

По словам Зеленского, это связано с продажей собственного дома под Киевом.

Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию", - сказал президент.

Он уточнил, что сейчас его президентская резиденция - "это просто отель", иначе он бы ее ни использовал, хотя, согласно законодательству, имеет полное право.

Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, личное семейное гнездышко", - добавил Зеленский.

Напомним, 10 июля стало известно, что президент Зеленский переехал на государственную дачу в Конча-Заспе, хотя ранее он призвал передать государственные дачи детям.

Позже СМИ узнали, во сколько обходится обслуживание государственной дачи Зеленского.

Перед этим Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя.

Владимир Зеленский бюджет президент Интервью Дача
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