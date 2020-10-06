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06 жовтня 2020, 11:50 1

Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом

06 жовтня 2020, 11:50 1
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Він пояснив, чому Україна досі сьогодні в ньому працює
Він пояснив, чому Україна досі сьогодні в ньому працює
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський незадоволений мінським форматом. При цьому Україна продовжує працювати в цьому форматі, щоб був збережений діалог.

Про це він заявив Зеленський в інтерв'ю Politico, інформує RegioNews.

Президент додав, що питання "нормандського формату" вирішується технічно в мінському процесі у форматі Тристоронньої контактної групи.

"Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська" і послідовністю і формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що це єдиний формат, в якому Україна сьогодні працює.

"Щоб був діалог, який, я впевнений, призведе до повернення територіальної цілісності", - наголосив він.

Він зазначив, що це єдиний формат, який передбачає вплив на зміну Конституції України ззовні.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому вибори в ОРДЛО неможливі.

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