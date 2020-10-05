У Херсоні відпустили під заставу жінку, яка організувала агентурну мережу ФСБ

Колишня чиновниця залучала мешканців міста до виконання завдань російських спецслужб

Колишня чиновниця залучала мешканців міста до виконання завдань російських спецслужб

Фото: Facebook

Мешканку Херсона Тетяну Кузьмич, яку підозрюють у державній зраді, відпустили під заставу у півмільйона гривень.

Про це повідомила речниця прокуратури Херсонської області Анастасія Веселовська, передає RegioNews.

Вона вийшла під заставу за рішенням суду, яким було її взято під варту з альтернативою внесення застави у трохи більше півмільйона гривень. Дія рішення суду спливає 9 жовтня. Наразі у неї є обов’язки, яких вона має дотримуватись, коли виходить під заставу”, - розповіла Веселовська.

За її словами, підозрювана зобов’язана прибувати на виклики слідчих, не виїжджати з населеного пункту, утримуватись від спілкування з особами, які визначені слідчим суддею, здати на зберігання свій паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет.

Як повідомив журналіст Іван Антипенко, заставу у 530 тисяч гривень внесла невідома київська фірма.

Нагадаємо, у Херсонській області контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, яка діяла під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації.