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05 жовтня 2020, 19:58 2

У Херсоні відпустили під заставу жінку, яка організувала агентурну мережу ФСБ

05 жовтня 2020, 19:58 2
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Фото: Facebook
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Мешканку Херсона Тетяну Кузьмич, яку підозрюють у державній зраді, відпустили під заставу у півмільйона гривень.

Про це повідомила речниця прокуратури Херсонської області Анастасія Веселовська, передає RegioNews.

Вона вийшла під заставу за рішенням суду, яким було її взято під варту з альтернативою внесення застави у трохи більше півмільйона гривень. Дія рішення суду спливає 9 жовтня. Наразі у неї є обов’язки, яких вона має дотримуватись, коли виходить під заставу”, - розповіла Веселовська.

За її словами, підозрювана зобов’язана прибувати на виклики слідчих, не виїжджати з населеного пункту, утримуватись від спілкування з особами, які визначені слідчим суддею, здати на зберігання свій паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет.

Як повідомив журналіст Іван Антипенко, заставу у 530 тисяч гривень внесла невідома київська фірма.

Нагадаємо, у Херсонській області контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, яка діяла під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації.

суд СБУ залог ФСБ РФ Херсон агентурна мережа
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