У Херсоні відпустили під заставу жінку, яка організувала агентурну мережу ФСБ
Мешканку Херсона Тетяну Кузьмич, яку підозрюють у державній зраді, відпустили під заставу у півмільйона гривень.
Про це повідомила речниця прокуратури Херсонської області Анастасія Веселовська, передає RegioNews.
Вона вийшла під заставу за рішенням суду, яким було її взято під варту з альтернативою внесення застави у трохи більше півмільйона гривень. Дія рішення суду спливає 9 жовтня. Наразі у неї є обов’язки, яких вона має дотримуватись, коли виходить під заставу”, - розповіла Веселовська.
За її словами, підозрювана зобов’язана прибувати на виклики слідчих, не виїжджати з населеного пункту, утримуватись від спілкування з особами, які визначені слідчим суддею, здати на зберігання свій паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет.
Як повідомив журналіст Іван Антипенко, заставу у 530 тисяч гривень внесла невідома київська фірма.
Нагадаємо, у Херсонській області контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, яка діяла під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації.