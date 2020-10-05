В Херсоне отпустили под залог женщину, которая организовала агентурную сеть ФСБ

Бывшая чиновница привлекала жителей города к выполнению задач российских спецслужб

Бывшая чиновница привлекала жителей города к выполнению задач российских спецслужб

Фото: Facebook

Жительницу Херсона Татьяну Кузьмич, которую подозревают в государственной измене, отпустили под залог в полмиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анастасия Веселовская, передает RegioNews.

Она вышла под залог по решению суда, которым было ее взято под стражу с альтернативой внесения залога в полмиллиона гривен. Действие решения суда истекает 9 октября. Сейчас у нее есть обязанности, которые она должна соблюдать, когда выходит под залог", - рассказала Веселовская.

По ее словам, подозреваемая обязана прибывать на вызовы следователей, не выезжать из населенного пункта, воздерживаться от общения с лицами, которые определены следственным судьей, сдать на хранение свой паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет.

Как сообщил журналист Иван Антипенко, залог в 530 тысяч гривен внесла неизвестна киевская фирма.

Напомним, в Херсонской области контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб, которая действовала под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации.