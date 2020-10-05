Кандидат у мери Калуша Ігор Насалик судитиметься із НАЗК

Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі

Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі

Фото з відкритих джерел

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України, кандидат на посаду міського голови Калуша Ігор Насалик подав до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) позов щодо Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Позивач оскаржує результати проведення повної перевірки його щорічних декларацій за 2018 та 2019 роки. Зокрема, серед вимог позову – визнати протиправними та скасувати довідки НАЗК від 11.09.2020 року про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 та 2019 рік, поданої Насаликом Ігорем Степановичем, міністром енергетики та вугільної промисловості України", - йдеться в повідомленні

Як відомо, детективи НАБУ 9 липня 2019 року за узгодженням із прокурором САП повідомили Насалику про підозру щодо внесення до електронних декларацій недостовірних відомостей.

7 серпня 2019 року детективи НАБУ прийняли рішення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів у кримінальному провадженні.

Розслідування встановило, що в 2014 році Насалик отримав у позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте, чиновник не зазначив цю інформацію в щорічних деклараціях.

Дії ексміністра кваліфіковано за ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на строк до трьох років.

Довідка: Ігор Насалик був мером Калуша у 2006-2014 роках.

Згідно з даними на сайті ЦВК, він є кандидатом на посаду міського голови Калуша на місцевих виборах 2020 року, іде самовисуванцем.

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