СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників депутатів

Вартість посади становила 18 тисяч доларів

Вартість посади становила 18 тисяч доларів

У Києві працівники Служби безпеки України затримали шахраїв, які продавали фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від партії “Слуга народу”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв`язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати "посади” та шукали клієнтів. Вартість такого кар`єрного зростання становила 18 тисяч доларів США за місце”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

Затримали зловмисників у середмісті столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 3 тисяч доларів США – частини суми від одного з клієнтів”, - додали в СБУ.

За фактом шахрайства було відкрите кримінальне провадження, учасникам оборудки готується повідомлення про підозру, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ відзвітувала про закриття перед виборами кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів, вони закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України.