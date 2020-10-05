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05 жовтня 2020, 18:19 2

На Дніпропетровщині суддю оштрафували за неподання декларацій

05 жовтня 2020, 18:19 2
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Суддя декілька років відмовлявся декларувати свої статки
Суддя декілька років відмовлявся декларувати свої статки
Фото: flickr
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5 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у неподанні декларацій про доходи за 2015 - 2018 роки.

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Суд апеляційної інстанції повністю задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП, скасував вирок суду першої інстанції від 03.06.2020 та визнав суддю винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України”, - йдеться в повідомленні.

Судді було призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 45 900 гривень.

Крім того, йому заборонено займати посади, за якими передбачено обов’язок подавати декларацію особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, окрім виборних посад, строком на 2 роки.

Нагадаємо, ВАКС продовжив обов`язки ексголові Кіровоградської ОДА Балоню, слідство у справі отримання хабара колишнім очільником ОДА триває.

суд ВАКС декларацїї корупція Дніпропетровська область
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