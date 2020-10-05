СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников депутатов

Стоимость должности составляла 18 тысяч долларов

Стоимость должности составляла 18 тысяч долларов

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, продававших фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тысяч долларов США за место", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Задержали злоумышленников в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении 3 тысяч долларов США - части суммы от одного из клиентов", - добавили в СБУ.

По факту мошенничества было открыто уголовное производство, участникам сделки готовится сообщение о подозрении, продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ отчиталась о закрытии перед выборами нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов, они призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины.