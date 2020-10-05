На Харківщині блокували контрабанду наркотиків і затримали організатора наркотрафіку

Наркобізнес налагодив мешканець тимчасово окупованого Донецька

Наркобізнес налагодив мешканець тимчасово окупованого Донецька

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованих територій Донеччини транзитом через Росію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що наркотики зловмисник скуповував у дилерів із Запорізької області та нелегально переправляв на власному автомобілі через лінію розмежування.

Із запровадженням карантинних обмежень наркоторгівець розробив новий маршрут через територію країни-агресора та розширив клієнтську базу в Росії", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, обороти такого наркотрафіку становили до 2,5 мільйона гривень на місяць.

Затримали організатора контрабанди відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на пункті пропуску "Гоптівка" під час чергової спроби переміщення через кордон майже 400 грамів метадону. Наркотики контрабандист приховав в обшивці автомобіля. Вартість вилученого "товару" за цінами чорного ринку становить 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотики, ДБР повідомило йому про підозру.