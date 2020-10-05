СБУ відзвітувала про закриття перед виборами кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів

Агітатори закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України

Агітатори закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України

Фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, кіберфахівці СБ України припинили протиправну діяльність SMM-фахівця, мешканця Сумщини, який на замовлення громадян РФ через фейкові акаунти в бот-мережі популяризував ідеї територіального розколу України та загострення суспільно-політичної ситуації напередодні місцевих виборів.

У Херсонській області оперативники викрили інтернет-агітатора, який на замовлення кураторів з країни-агресора у забороненій російській соцмережі поширював заклики до зміни меж території держави у неконституційний спосіб.

У Дніпропетровській області припинили протиправну діяльність мешканця регіону, причетного до розповсюдження матеріалів, що містять заклики до вчинення дій зі зміни меж території країни, порушуючи порядок, передбачений Конституцією України.

За цими фактами тривають процесуально-слідчі дії.

Крім того у межах розпочатих раніше слідчими СБ України проваджень судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітаторів із Запорізької та Волинської областей, які закликали до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Також кіберфахівці в Одеській області припинили протиправну діяльність адміністратора інтернет-магазину і Telegram-каналу, які використовували для незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Вилучені під час проведення оперативно-слідчих дій наркотичні засоби та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності направлено на відповідні експертизи.

Раніше повідомлялось, що у СБУ хочуть заборонити голосувати 25 жовтня тим, хто співпрацює з Росією.