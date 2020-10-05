НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно чотирьох нардепів

У тому числі планується розгляд справ 11 керівників партій

У тому числі планується розгляд справ 11 керівників партій

Фото: nazk.gov.ua

Суди цього тижня мають розглянути 35 справ на підставі адміністративних протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції, серед яких справи стосовно 4 народних депутатів та 11 керівників партій.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Також на цьому тижні в суді буде розглянуто десять справ про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. А ще 14 справ щодо порушення вимог фінансового контролю (декларування) та відбудеться 11 засідань суду щодо порушень порядку подання фінансової звітності політичними партіями за участі їхніх керівників.

Раніше повідомлялось, що НАЗК викликає для пояснень трьох колишніх народних депутатів.