На Херсонщині суд скасував реєстрацію кандидатів від "Слуги народу" до однієї з міськрад

Підставою для скасування стала подача документів після спливу строку реєстрації

Підставою для скасування стала подача документів після спливу строку реєстрації

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Херсонського окружного адміністративного суда у Facebook.

"Суд визнав протиправною та скасував постанову Генічеської міської ТВК Херсонської області від 29 вересня 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у депутати Генічеської міської ради Генічеського району Херсонської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати від Херсонської обласної політичної партії "Слуга народу" на перші вибори депутатів Генічеської територіальної громади та міського голови 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у суді, підставою для задоволення позовних вимог став підтверджений судом у результаті дослідження доказів та допиту свідків факт подання представником Херсонської обласної організації ПП "Слуга народу" документів для реєстрації кандидатів у депутати після спливу строку, встановленого виборчим законодавством.

Раніше повідомлялось, що Верховний Суд України визнав протиправною постанову ЦВК щодо відмови у реєстрації кандидатом у народні депутати Людмилу Давиденко за 208 виборчим округом.