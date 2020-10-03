Зеленський повідомив про виплату компенсацій всім постраждалим від літніх повеней на Буковині

На виплати було виділено близько 1,5 млрд гривень

На виплати було виділено близько 1,5 млрд гривень

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі постраждалі внаслідок стихійного лиха влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

Що стосується Чернівців, то ми виділили 460 млн гривень. І найголовніше, що крім того, що зараз в процесі відновлення інфраструктура, всі люди отримали компенсацію", - заявив президент.

За словами президента, на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об'єкти, в цілому виділено близько 1,5 млрд грн.

Також зазначається, що за рахунок коштів, виділених з державного бюджету, за словами Зеленського, відновлюється: дев'ять бюджетних установ і об'єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, мости та мостові переходи, берегоукріплювальні об'єкти.

На всіх об'єктах роботи планується завершити протягом жовтня-листопада 2020 року.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.