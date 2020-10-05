Кравчук сказав, за якими критеріями обиратимуть нового члена ТКГ
При виборі кандидата в українську делегацію Тристоронньої контактної групи звертатимуть увагу і на його політичну позицію, і на професіоналізм.
Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews з посиланням на "Україна 24".
За його словами, кандидат повинен бути глибоко занурений в ситуацію і не повинен імпровізувати.
"Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками", — сказав Кравчук.
При цьому він підкреслив, що зараз в країні все сприймається дуже гостро.
"Смерть — це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх боків", — уточнив Кравчук.
Нагадаємо, 30 вересня Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ.
1 жовтня Кравчук розповів подробиці скандального звільнення Фокіна з ТКГ.
Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення про появу нового члена української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде ухвалювати глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.