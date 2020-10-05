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05 жовтня 2020, 11:57 6

Україна у ТКГ хоче створити раду людей з Донбасу: Кравчук розповів подробиці

05 жовтня 2020, 11:57 6
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Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ
Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ
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Україна в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі має намір сформувати раду з участю вихідців з цього регіону.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів голова української делегації Леонід Кравчук, інформує RegioNews.

За його словами, свою допомогу пропонують багато людей, в тому числі ті, які все життя пропрацювали на Донбасі.

"Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Леонід Кравчук самостійно вирішить, хто замінить Фокіна у ТКГ.

ОРДЛО Донбас Україна війна ТКГ
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