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05 октября 2020, 15:07 4

"Полная тишина" на Донбассе длится уже 2 месяца - Хомчак

05 октября 2020, 15:07 4
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Стороны в целом соблюдают режим прекращения огня
Стороны в целом соблюдают режим прекращения огня
Фото: mil.gov.ua
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе продолжается уже 71 сутки.

Об этом он рассказал во время селекторного совещания в Офисе президента под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом придерживаются", - говорится в сообщении.

Также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал, что ситуация с ликвидацией масштабных пожаров на Луганщине ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиации.

Он добавил, что спасатели не допустили уничтожения огнем складов боеприпасов.

Напомним, на Донбассе сохраняется вероятность новых локальных боев - Хомчак, они могут возникнуть несмотря на перемирие.

ООС война обстрелы АТО Руслан Хомчак Совещание
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