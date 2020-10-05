"Полная тишина" на Донбассе длится уже 2 месяца - Хомчак

Стороны в целом соблюдают режим прекращения огня

Стороны в целом соблюдают режим прекращения огня

Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе продолжается уже 71 сутки.

Об этом он рассказал во время селекторного совещания в Офисе президента под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом придерживаются", - говорится в сообщении.

Также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал, что ситуация с ликвидацией масштабных пожаров на Луганщине ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиации.

Он добавил, что спасатели не допустили уничтожения огнем складов боеприпасов.

Напомним, на Донбассе сохраняется вероятность новых локальных боев - Хомчак, они могут возникнуть несмотря на перемирие.