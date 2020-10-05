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05 жовтня 2020, 11:50 3

У поліції розповіли, хто і як контролюватиме масковий режим на виборах

05 жовтня 2020, 11:50 3
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Осіб без масок поліція силоміць не буде виводити з дільниць
Осіб без масок поліція силоміць не буде виводити з дільниць
Фото: flickr
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Перебування громадян на дільницях, які прийдуть проголосувати на цьогорічних місцевих виборах, у масках контролюватимуть поліція, члени комісій та представники місцевої влади.

Про це у інтерв’ю "РБК-Україна" заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, передає RegioNews.

"Спільно з членами комісії поліція і місцеві органи влади, звичайно перевірятимуть перебування громадян на дільницях у масках – ред.)", - повідомив він.

Водночас голова Національної поліції заперечив, що осіб без масок поліція силоміць буде виводити з дільниць.

"Ми цього не допустимо, ми працюємо виключно на профілактику. Останні пів року показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил", - зазначив Клименко.

Раніше повідомлялося, що місцеві вибори в Україні контролюватимуть майже 136 тисяч правоохоронців.

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