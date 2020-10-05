У поліції розповіли, хто і як контролюватиме масковий режим на виборах
Перебування громадян на дільницях, які прийдуть проголосувати на цьогорічних місцевих виборах, у масках контролюватимуть поліція, члени комісій та представники місцевої влади.
Про це у інтерв’ю "РБК-Україна" заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, передає RegioNews.
"Спільно з членами комісії поліція і місцеві органи влади, звичайно перевірятимуть перебування громадян на дільницях у масках – ред.)", - повідомив він.
Водночас голова Національної поліції заперечив, що осіб без масок поліція силоміць буде виводити з дільниць.
"Ми цього не допустимо, ми працюємо виключно на профілактику. Останні пів року показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил", - зазначив Клименко.
Раніше повідомлялося, що місцеві вибори в Україні контролюватимуть майже 136 тисяч правоохоронців.