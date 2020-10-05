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05 октября 2020, 12:52 2

Кравчук сказал, по каким критериям будут выбирать нового члена ТКГ

05 октября 2020, 12:52 2
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Кандидат должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать
Кандидат должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать
Фото из открытых источников
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При выборе кандидата в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы будут обращать внимание и на его политическую позицию, и на профессионализм.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

По его словам, кандидат должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать.

"Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы она очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками", — сказал Кравчук.

При этом он подчеркнул, что сейчас в стране все воспринимается очень остро.

"Смерть — это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", — уточнил Кравчук.

Напомним, 30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.

1 октября Кравчук рассказал подробности скандального увольнения Фокина из ТКГ.

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение о появлении нового члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет принимать глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Донбасс Украина война ТКГ Кандидат
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