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02 октября 2020, 13:35 3

В мэры Борисполя баллотируется "разбойник", которого выгонял Зеленский

02 октября 2020, 13:35 3
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В прошлом его приговорили к 5 годам за участие в квартирных кражах
В прошлом его приговорили к 5 годам за участие в квартирных кражах
Фото: Facebook
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Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, который в прошлом году публично поссорился с президентом Владимиром Зеленским, баллотируется на пост мэра Борисполя.

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Известно, что Годунок баллотируется от партии радикала Олега Ляшко, на сайте указано, что у него отсутствует судимость.

Как пишет издание "Украинская правда", Святошинский районный суд Киева решением от 16 мая 2002 года присудил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы за участие в квартирных кражах.

Однако Годунок был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Согласно закону, судимость считается погашенной после завершения срока наказания.

Также известно, что на кресло мэра Борисполя претендуют 18 кандидатов. Среди них действующий мэр Анатолий Федорчук и два его однофамильца.

Напомним, в июле 2019 в Борисполе Владимир Зеленский, найдя информацию о судимости Годунка, заставил его покинуть официальную встречу со словами "Выйди отсюда, разбойник!"

Владимир Зеленский Борисполь Киевская область Местные выборы разбойник
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