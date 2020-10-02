В мэры Борисполя баллотируется "разбойник", которого выгонял Зеленский

В прошлом его приговорили к 5 годам за участие в квартирных кражах

В прошлом его приговорили к 5 годам за участие в квартирных кражах

Фото: Facebook

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, который в прошлом году публично поссорился с президентом Владимиром Зеленским, баллотируется на пост мэра Борисполя.

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Известно, что Годунок баллотируется от партии радикала Олега Ляшко, на сайте указано, что у него отсутствует судимость.

Как пишет издание "Украинская правда", Святошинский районный суд Киева решением от 16 мая 2002 года присудил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы за участие в квартирных кражах.

Однако Годунок был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Согласно закону, судимость считается погашенной после завершения срока наказания.

Также известно, что на кресло мэра Борисполя претендуют 18 кандидатов. Среди них действующий мэр Анатолий Федорчук и два его однофамильца.

Напомним, в июле 2019 в Борисполе Владимир Зеленский, найдя информацию о судимости Годунка, заставил его покинуть официальную встречу со словами "Выйди отсюда, разбойник!"