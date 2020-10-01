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01 жовтня 2020, 18:23 7

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Станиці Луганської

01 жовтня 2020, 18:23 7
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Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою
Фото: flickr
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1 жовтня на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. 

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає”, - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС додали, що вже другу добу поспіль на Луганщині триває боротьба з пожежами.

Так, наразі ліквідовано 2 пожежі, зокрема у районі населених пунктів Половинкине та Сєвєродонецьк. Окрім того, вже локалізовані осередки загоряння неподалік Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного, Підлісного”, - зазначили в штабі ООС.

Відомо, що триває локалізація пожеж в населених пунктах Кряківка, Старий Айдар, Старобільськ, Золоте та Станиця Луганська.

До ліквідації пожеж залучено майже 600 осіб особового складу та понад 7 десятків одиниць інженерної й спеціальної техніки Збройних Сил України, ДСНС та лісових господарств. Також задіяні 3 пожежні літаки та 2 вертольоти ДСНС України.

Нагадаємо, загострення на Донбасі: бойовики 11 раз порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожого пострілу український військовий отримав поранення.

Донбас ООС війна обстріл АТО
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