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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Станицы Луганской
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01 октября 2020, 18:23 4

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Станицы Луганской

01 октября 2020, 18:23 4
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Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой
Фото: flickr
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1 октября на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, противник провоцировал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что уже вторые сутки на Луганщине продолжается борьба с пожарами.

Так, в настоящее время ликвидировано 2 пожара, в частности в районе населенных пунктов Половинкино и Северодонецк. Кроме того, уже локализованы очаги возгорания недалеко от Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного, Пидлисного", - отметили в штабе ООС.

Известно, что продолжается локализация пожаров в населенных пунктах Кряковка, Айдар, Старобельск, Золотое и Станица Луганская.

К ликвидации пожаров привлечено почти 600 человек личного состава и более 7 десятков единиц инженерной и специальной техники Вооруженных Сил Украины, ГСЧС и лесных хозяйств. Также задействованы 3 пожарные самолеты и 2 вертолета ГСЧС Украины.

Напомним, обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского выстрела украинский военный получил ранения.

ООС АТО Донбасс война обстрел
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