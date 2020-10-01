На Житомирщині викрили угруповання, яке постачало зброю злочинцям

Місцеві мешканці облаштували цех із переробки зброї

Місцеві мешканці облаштували цех із переробки зброї

Фото: СБУ

В Житомирській області правоохоронці провели півтора десятка обшуків за місцями проживання та перебування кількох осіб, причетних до незаконного продажу зброї. Встановлено, що члени групи перероблювали стартову зброю у бойову для подальшого її збуту.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники налагодили збут засобів ураження, нелегально завезених з району проведення операції Об’єднаних сил.

Нелегальна зброярня була облаштована 39-річним жителем Коростенського району, який і займався її переробкою. Інші члени групи допомагали у її продажі.

Під час 15 обшуків у житлових і підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці вилучили тротилові шашки загальною вагою 800 грамів, електродетонатори, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, гранати Ф-1 і РГД-5, два пістолети і майже дві тисячі набоїв калібру 5,45 мм.

Наразі організатору групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Російської Федерації на спробі ввезення до нашої країни вогнепальної зброї.