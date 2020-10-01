Загострення на Донбасі: бойовики 11 раз порушили режим припинення вогню

Внаслідок ворожого пострілу український військовий отримав поранення

Внаслідок ворожого пострілу український військовий отримав поранення

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогонь зі стрілецької зброї ворог відкривав поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї. На ділянці поблизу Золотого три рази вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі під час одного з обстрілів поранено українського військового.