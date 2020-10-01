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01 жовтня 2020, 12:39 5

Сьогодні розпочався осінній призов: в армію заберуть більше 13 тисяч юнаків

01 жовтня 2020, 12:39 5
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Найбільше призовників буде у Києві, у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях
Найбільше призовників буде у Києві, у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 1 жовтня, в Україні розпочався осінній призов. На строкову службу у жовтні-грудні призовуть 13 570 юнаків у віці від 18 до 27 років. При цьому 18-19 річні зможуть служити тільки за умови їх письмової згоди.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Regionews.

Призову підлягають 13 570 осіб. З них у Збройні сили - 7500 чоловік, у Державну спеціальну службу транспорту - 600 чоловік, Національну гвардію - 4970 людей, Держприкордонслужбу - 500 осіб", - йдеться в повідомленні.

Показники чергового призову в Збройні сили зменшено на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованого.

Повідомляється, що всі заходи будуть здійснюватися з додержанням умов карантину. Перед прибуттям в обласний збірний пункт усіх призовників будуть тестувати методом ІФА.

Раніше повідомлялося, що на осінній призов в армію витратять понад 65 мільйонів гривень.

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