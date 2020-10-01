Сьогодні розпочався осінній призов: в армію заберуть більше 13 тисяч юнаків
Сьогодні, 1 жовтня, в Україні розпочався осінній призов. На строкову службу у жовтні-грудні призовуть 13 570 юнаків у віці від 18 до 27 років. При цьому 18-19 річні зможуть служити тільки за умови їх письмової згоди.
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Regionews.
Призову підлягають 13 570 осіб. З них у Збройні сили - 7500 чоловік, у Державну спеціальну службу транспорту - 600 чоловік, Національну гвардію - 4970 людей, Держприкордонслужбу - 500 осіб", - йдеться в повідомленні.
Показники чергового призову в Збройні сили зменшено на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованого.
Повідомляється, що всі заходи будуть здійснюватися з додержанням умов карантину. Перед прибуттям в обласний збірний пункт усіх призовників будуть тестувати методом ІФА.
Раніше повідомлялося, що на осінній призов в армію витратять понад 65 мільйонів гривень.