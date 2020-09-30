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30 сентября 2020, 17:40 1

Николай Тищенко отреагировал на обвинения Гео Лероса

30 сентября 2020, 17:40 1
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У Тищенко считают, что Гео Лерос пытается дискредитировать команду Зеленского
У Тищенко считают, что Гео Лерос пытается дискредитировать команду Зеленского
Фото: Украинская правда
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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что обвинения нардепа Гео Лероса в якобы подготовке покушения на него – полная ерунда, а сам Лерос – главный предатель Украины.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на комментарий пресс-службы нардепа Николая Тищенко, информирует RegioNews.

Также в пресс-службе заявили, что Лерос "предал" президента Украины Владимира Зеленского.

Гео Лерос – это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека", – сообщили в команде Тищенко.

Также там добавили, что Лерос пытается "дискредитировать" команду Зеленского.

Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", – резюмировала пресс-служба Тищенко.

Напомним, сегодня во время выступления в Верховной Раде нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров экс-депутата Киевсовета Комарницкого с нардепом Тищенко о том, что их "крышует" Зеленский и об организации нападения на самого Лероса.

Гео Лерос Николай Тищенко нардеп Слуга народа конфликт Владимир Зеленский
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