Николай Тищенко отреагировал на обвинения Гео Лероса
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что обвинения нардепа Гео Лероса в якобы подготовке покушения на него – полная ерунда, а сам Лерос – главный предатель Украины.
Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на комментарий пресс-службы нардепа Николая Тищенко, информирует RegioNews.
Также в пресс-службе заявили, что Лерос "предал" президента Украины Владимира Зеленского.
Гео Лерос – это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека", – сообщили в команде Тищенко.
Также там добавили, что Лерос пытается "дискредитировать" команду Зеленского.
Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", – резюмировала пресс-служба Тищенко.
Напомним, сегодня во время выступления в Верховной Раде нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров экс-депутата Киевсовета Комарницкого с нардепом Тищенко о том, что их "крышует" Зеленский и об организации нападения на самого Лероса.