Николай Тищенко отреагировал на обвинения Гео Лероса

У Тищенко считают, что Гео Лерос пытается дискредитировать команду Зеленского

У Тищенко считают, что Гео Лерос пытается дискредитировать команду Зеленского

Фото: Украинская правда

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что обвинения нардепа Гео Лероса в якобы подготовке покушения на него – полная ерунда, а сам Лерос – главный предатель Украины.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на комментарий пресс-службы нардепа Николая Тищенко, информирует RegioNews.

Также в пресс-службе заявили, что Лерос "предал" президента Украины Владимира Зеленского.

Гео Лерос – это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека", – сообщили в команде Тищенко.

Также там добавили, что Лерос пытается "дискредитировать" команду Зеленского.

Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", – резюмировала пресс-служба Тищенко.

Напомним, сегодня во время выступления в Верховной Раде нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров экс-депутата Киевсовета Комарницкого с нардепом Тищенко о том, что их "крышует" Зеленский и об организации нападения на самого Лероса.