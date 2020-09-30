В Черкассах тарифы на отопление завышены, - глава ОГА Сергийчук

Он считает тарифы едва ли не самой главной проблемой черкасчан

Он считает тарифы едва ли не самой главной проблемой черкасчан

Фото: procherk.info

Глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук во время координационного совещания поставил вопрос подготовки Черкасской области к отопительному сезону.

Об этом сообщает издание "Прочерк", передает RegioNews.

По его словам, до начала сезона было достаточно времени подготовиться, и проанализировав ситуацию, можно сделать выводы, насколько руководители общин подготовились.

Сегодня наибольшие проблемы в черкасчан - это тарифы, поэтому тарифы должны быть социально справедливыми. Мы проанализировали ситуацию. В Черкассах тарифы завышены. Такое положение дел меня не устраивает", - заявил председатель ОГА.

Сергей Сергийчук добавил, что на этот факт уже обратил внимание Антимонопольный комитет Украины.

Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.

Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы, он рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь.