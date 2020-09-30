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30 сентября 2020, 16:50 19

В Черкассах тарифы на отопление завышены, - глава ОГА Сергийчук

30 сентября 2020, 16:50 19
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Он считает тарифы едва ли не самой главной проблемой черкасчан
Он считает тарифы едва ли не самой главной проблемой черкасчан
Фото: procherk.info
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Глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук во время координационного совещания поставил вопрос подготовки Черкасской области к отопительному сезону.

Об этом сообщает издание "Прочерк", передает RegioNews.

По его словам, до начала сезона было достаточно времени подготовиться, и проанализировав ситуацию, можно сделать выводы, насколько руководители общин подготовились.

Сегодня наибольшие проблемы в черкасчан - это тарифы, поэтому тарифы должны быть социально справедливыми. Мы проанализировали ситуацию. В Черкассах тарифы завышены. Такое положение дел меня не устраивает", - заявил председатель ОГА.

Сергей Сергийчук добавил, что на этот факт уже обратил внимание Антимонопольный комитет Украины.

Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.

Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы, он рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь.

Сергей Сергийчук Черкассы ОГА отопление тарифы
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