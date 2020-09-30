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30 вересня 2020, 14:30 3

У Козятині чинному меру відмовили у реєстрації кандидатом на цю ж посаду

30 вересня 2020, 14:30 3
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ТВК отримала лист про членство Олександра Пузиря в партії "Батьківщина", тоді як балотувався він від "Слуги народу"
ТВК отримала лист про членство Олександра Пузиря в партії "Батьківщина", тоді як балотувався він від "Слуги народу"
Фото: Козятинська міська рада
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У Козятині Вінницької області міська територіальна виборча комісія відмовила чинному міському голові Олександру Пузирю в реєстрації кандидатом на цю ж посаду та кандидатом у депутати Козятинської міської ради, оскільки ТВК отримала лист про членство Пузиря в іншій партії, а не в тій, від якої він має намір балотуватися.

Про це повідомили у Громадській мережі "ОПОРА", пише RegioNews.

Підставою для відмови ТВК зазначила ч. 2 ст. 217 Виборчого кодексу України, де вказано, що організація партії може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії, або безпартійного громадянина.

На ім’я комісії надійшли листи від Вінницької обласної партії "Батьківщина", де зазначено, що Пузир та ще 6 осіб є на даний момент членами партії "Батьківщина", тоді як балотуватися у мери і депутати Пузир зібрався від партії "Слуга народу".

Стаття 217 частина 2 говорить, що Пузир має бути членом тієї партії, яка його висуває, а він в даний момент іде від політичної партії "Слуга народу". Або ж він мав би бути безпартійним", - прокоментувала голова Козятинської ТВК Наталія Заєць.

Обласний осередок партії "Слуга народу" вже оскаржив в суді рішення комісії щодо відмови в реєстрації кандидатом в мери Пузирю.

Нагадаємо, ЦВК скасувала відмову в реєстрації на місцеві вибори мера Умані.

вибори Слуга народа мер Вінницька область Батьківщина Кандидат реєстрація Козятин
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