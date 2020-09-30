"Слугу народа" в Киевской области обвинили в снятии кандидатов и подмене списков

Правящую партию обвинили в кулуарных договоренностях

Правящую партию обвинили в кулуарных договоренностях

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Соответствующую информацию озвучили в агентстве "Интерфакс-Украина" экс-кандидат на должность главы Гостомельской ОТГ Сергей Возный и самовыдвиженец на пост главы Калиновской ОТГ Владимир Петренко, передает RegioNews.

По словам Владимира Петренко, в Киевской области "Слуга народа" поддержала его кандидатуру на должность председателя Калиновской ОТГ.

Областной штаб дал команду подать списки депутатов от партии, списки старост, план развития и действий на 5 лет и план предвыборной кампании. Моя команда справилась с этим очень быстро и ждала утверждения списка кандидатов в депутаты на съезде партии, - говорит он.

Петренко отметил, что после съезда "включился режим тишины", а на звонки никто не отвечал. Он говорит, что в конечном итоге решил подать свою кандидатуру как самовыдвиженец.

Впоследствии мне стало известно, что на должность Калиновского председателя идет Павел Гребенник, а в список депутатов попадают те люди, которые в 2019 году поддерживали Кононенко (Игорь Кононенко, народный депутат 8 созыва от БПП, - ред), то есть прямого соперника Александра Дубинского, - утверждает Петренко.

В свою очередь Сергей Возный заявил, что "Слуга нарда" определила его кандидатом на должность главы Гостомельской ОТГ, ему также дали задание сформировать список в Гостомельскую ОТГ от "Слуги народа".

18 сентября я, как кандидат, и наш список, был утвержден на Киевской областной конференции под председательством главы областной партийной организации Александра Дубинского", - сообщил Возный.

По его словам, кулуарным способом за день этот список был заменен на команду, которая имеет соответствующие уголовные производства, и 22 сентября он был представлен в ТИК.

Возный утверждает, что нардеп Елена Шуляк договорилась с местными застройщиками с Гостомеля, "что им нужно любым способом отстранить нашу команду от выборов".

Я убежден, что здесь произошли кулуарные договоренности, фактически сдача интересов партии в Гостомеле. Я думаю, что там будут рейтинги даже не 9, а все 5% ", - заявил Возный.

Напомним, 27 сентября нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии, народный избранник заявил о продаже мест в списках партии на местные выборы.