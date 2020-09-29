"Слуга народу" хоче провести виїзне засідання на Донбасі - Арахамія
Засідання планую провести вже наступного тижня
Засідання планую провести вже наступного тижня
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила планує провести виїзне засідання на Донбасі.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Слуга народу" планує засідання фракції на Донбасі, по суті, у нульовій зоні", - сказав Арахамія.
Він повідомив, що орієнтовно воно відбудеться наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що Арахамія вважає, що у партії "Слуга народу" на місцевих виборах ніде не буде монобільшості, цей феномен був характерний для Верховної Ради.
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