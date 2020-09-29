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"Слуга народу" хоче провести виїзне засідання на Донбасі - Арахамія
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29 вересня 2020, 13:32 7

"Слуга народу" хоче провести виїзне засідання на Донбасі - Арахамія

29 вересня 2020, 13:32 7
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Засідання планую провести вже наступного тижня
Засідання планую провести вже наступного тижня
Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила планує провести виїзне засідання на Донбасі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Слуга народу" планує засідання фракції на Донбасі, по суті, у нульовій зоні", - сказав Арахамія.

Він повідомив, що орієнтовно воно відбудеться наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Арахамія вважає, що у партії "Слуга народу" на місцевих виборах ніде не буде монобільшості, цей феномен був характерний для Верховної Ради.

Донбас Давид Арахамія Слуга народа партія фракція
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