"Слуга народу" хоче провести виїзне засідання на Донбасі - Арахамія

Засідання планую провести вже наступного тижня

Засідання планую провести вже наступного тижня

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила планує провести виїзне засідання на Донбасі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Слуга народу" планує засідання фракції на Донбасі, по суті, у нульовій зоні", - сказав Арахамія.

Він повідомив, що орієнтовно воно відбудеться наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Арахамія вважає, що у партії "Слуга народу" на місцевих виборах ніде не буде монобільшості, цей феномен був характерний для Верховної Ради.