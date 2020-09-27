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27 вересня 2020, 11:03 6

Андрій Єрмак запропонував ТКГ збиратися щотижня

27 вересня 2020, 11:03 6
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Глава Офісу президента не бачить сенсу затягувати переговорний процес
Глава Офісу президента не бачить сенсу затягувати переговорний процес
Фото: Офіс президента України
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час наради з питань роботи Тристоронньої контактної групи закликав представників ТКГ збиратися частіше.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи незважаючи на наближення зими почати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - заявив Єрмак.

Пресслужба Президента зазначила, що керівник ОП виступив з такою пропозицією з метою прискорення переговорного процесу.

Також, на думку Єрмака, було б непогано, якби більше українських політиків відвідували лінію розмежування і розмовляли з військовими і жителями Донбасу.

Нагадаємо, раніше Кравчук зробив заяву про перенесення ТКГ з Мінська.

Донбас Андрій Єрмак Офіс президента перемовини ТКГ
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