Андрій Єрмак запропонував ТКГ збиратися щотижня
Глава Офісу президента не бачить сенсу затягувати переговорний процес
Глава Офісу президента не бачить сенсу затягувати переговорний процес
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час наради з питань роботи Тристоронньої контактної групи закликав представників ТКГ збиратися частіше.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.
Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи незважаючи на наближення зими почати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - заявив Єрмак.
Пресслужба Президента зазначила, що керівник ОП виступив з такою пропозицією з метою прискорення переговорного процесу.
Також, на думку Єрмака, було б непогано, якби більше українських політиків відвідували лінію розмежування і розмовляли з військовими і жителями Донбасу.
Нагадаємо, раніше Кравчук зробив заяву про перенесення ТКГ з Мінська.
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