Андрій Єрмак запропонував ТКГ збиратися щотижня

Глава Офісу президента не бачить сенсу затягувати переговорний процес

Глава Офісу президента не бачить сенсу затягувати переговорний процес

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час наради з питань роботи Тристоронньої контактної групи закликав представників ТКГ збиратися частіше.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи незважаючи на наближення зими почати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - заявив Єрмак.

Пресслужба Президента зазначила, що керівник ОП виступив з такою пропозицією з метою прискорення переговорного процесу.

Також, на думку Єрмака, було б непогано, якби більше українських політиків відвідували лінію розмежування і розмовляли з військовими і жителями Донбасу.

Нагадаємо, раніше Кравчук зробив заяву про перенесення ТКГ з Мінська.