"Слуга народу" збирає засідання фракції: що розглянуть
Сьогодні, 28 вересня правляча фракція "Слуга народу" проведе засідання, на якому планують розглянути зміни до постанови про місцеві вибори та ряд інших питань.
Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу” Олександр Качура, передає RegioNews.
За його словами, засідання фракції розпочнеться о 19:50.
Ми повинні розглянути питання: внесення змін до постанови про місцеві вибори, законопроект стосовно взаємозаліків "Нафтогазу" з державним бюджетом та заяву народного депутата Галушка", - зазначив Качура.
Він також додав, що буде піднімати питання про парламентський контроль розслідування причин авіакатастрофи літака АН-26 під Харковом.
Нагадаємо, напередодні нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії.
Раніше у "Слузі народу" сказали, скільки кандидатів партія висуває на місцевих виборах.