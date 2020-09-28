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28 вересня 2020, 17:16 8

"Слуга народу" збирає засідання фракції: що розглянуть

28 вересня 2020, 17:16 8
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"Слуги” планують обговорити продаж місць у списках партії
"Слуги” планують обговорити продаж місць у списках партії
Фото: Facebook
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Сьогодні, 28 вересня правляча фракція "Слуга народу" проведе засідання, на якому планують розглянути зміни до постанови про місцеві вибори та ряд інших питань.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу” Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, засідання фракції розпочнеться о 19:50.

Ми повинні розглянути питання: внесення змін до постанови про місцеві вибори, законопроект стосовно взаємозаліків "Нафтогазу" з державним бюджетом та заяву народного депутата Галушка", - зазначив Качура.

Він також додав, що буде піднімати питання про парламентський контроль розслідування причин авіакатастрофи літака АН-26 під Харковом.

Нагадаємо, напередодні нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії.

Раніше у "Слузі народу" сказали, скільки кандидатів партія висуває на місцевих виборах.

Слуга народа засідання Місцеві вибори фракція списки
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