У Києві під ЦВК мітингують через недопуск мера Умані до виборів

На акції зібралося близько двох сотень людей.

На акції зібралося близько двох сотень людей.

У Києві під Центральною виборчою комісією проходить акція за чесні вибори «Право на вибір».

Мітингувальники виступають проти рішення ТВК щодо заборони чинному меру Умані Олександру Цебрію брати участь у місцевих виборах. При цьому комісія зареєструвала одразу двох "клонів" міського голови, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Учасники акції вимагають поновити порушені виборчі права Цебрія та зареєструвати його для участі у місцевих виборах.

На акції зібралося близько двох сотень людей.

У мітингу беруть участь мери низки обласних центрів – Житомира, Миколаєва, Чернівців, Кропивницького.

Зокрема, мітингувальники вирушать колоною до Офісу президента, де вимагатимуть у глави держави втрутитись у ситуацію і забезпечити чесні вибори.

Наразі ситуація на акції спокійна.

Нагадаємо, 26 вересня мера міста Умань Олександра Цебрія зняли з місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня.