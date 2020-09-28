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28 вересня 2020, 16:33 3

У Києві під ЦВК мітингують через недопуск мера Умані до виборів

28 вересня 2020, 16:33 3
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На акції зібралося близько двох сотень людей.
На акції зібралося близько двох сотень людей.
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У Києві під Центральною виборчою комісією проходить акція за чесні вибори «Право на вибір».

Мітингувальники виступають проти рішення ТВК щодо заборони чинному меру Умані Олександру Цебрію брати участь у місцевих виборах. При цьому комісія зареєструвала одразу двох "клонів" міського голови, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Учасники акції вимагають поновити порушені виборчі права Цебрія та зареєструвати його для участі у місцевих виборах.

На акції зібралося близько двох сотень людей.

У мітингу беруть участь мери низки обласних центрів – Житомира, Миколаєва, Чернівців, Кропивницького.

Зокрема, мітингувальники вирушать колоною до Офісу президента, де вимагатимуть у глави держави втрутитись у ситуацію і забезпечити чесні вибори.

Наразі ситуація на акції спокійна.

Нагадаємо, 26 вересня мера міста Умань Олександра Цебрія зняли з місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня.

вибори мер Черкаська область Умань Місцеві вибори
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