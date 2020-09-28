У Києві під ЦВК мітингують через недопуск мера Умані до виборів
У Києві під Центральною виборчою комісією проходить акція за чесні вибори «Право на вибір».
Мітингувальники виступають проти рішення ТВК щодо заборони чинному меру Умані Олександру Цебрію брати участь у місцевих виборах. При цьому комісія зареєструвала одразу двох "клонів" міського голови, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
Учасники акції вимагають поновити порушені виборчі права Цебрія та зареєструвати його для участі у місцевих виборах.
На акції зібралося близько двох сотень людей.
У мітингу беруть участь мери низки обласних центрів – Житомира, Миколаєва, Чернівців, Кропивницького.
Зокрема, мітингувальники вирушать колоною до Офісу президента, де вимагатимуть у глави держави втрутитись у ситуацію і забезпечити чесні вибори.
Наразі ситуація на акції спокійна.
Нагадаємо, 26 вересня мера міста Умань Олександра Цебрія зняли з місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня.