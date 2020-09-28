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28 сентября 2020, 17:16 7

"Слуга народа" собирает заседание фракции: что рассмотрят

28 сентября 2020, 17:16 7
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"Слуги" планируют обсудить продажу мест в списках партии
Фото: Facebook
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Сегодня, 28 сентября правящая фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором планируют рассмотреть изменения в постановление о местных выборах и ряд других вопросов.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, заседание фракции начнется в 19:50.

Мы должны рассмотреть вопросы: внесение изменений в постановление о местных выборах, законопроект о взаимозачетах "Нафтогаза" с государственным бюджетом и заявление народного депутата Галушка", - отметил Качура.

Он также добавил, что будет поднимать вопрос о парламентском контроле расследования причин авиакатастрофы самолета АН-26 под Харьковом.

Напомним, накануне нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии.

Ранее в "Слуге народа" сказали, сколько партия выдвигает кандидатов на местных выборах.

Слуга народа заседание Местные выборы фракция списки
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