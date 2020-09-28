Корнієнко зробив заяву щодо скандалу із продажем місць у виборчих списках

Він заявив, що хоче спочатку побачити докази

Він заявив, що хоче спочатку побачити докази

У коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews він заявив, що спершу хоче побачити прайс-лист, кому давали хабар, оперативну зйомку, де одержувач грошей говорить про конкретного кандидата і його місце в списку, передає RegioNews.

"Я чую ці розмови, починаючи з парламентської кампанії. Більше того, був такий Антон Поляков в нашій фракції. Він мене в цьому звинувачував, ми ходили в НАБУ і так далі. Чим це закінчилося? Нічим. Тому, будь ласка, всі факти в ДБР, в НАБУ, нехай вони розбираються", - заявив Корнієнко.

Голова партії "Слуга народу" уточнив, що не знає, чи буде сьогодні ввечері на засіданні фракції нардеп Микола Галушко, який напередодні звинуватив партію в продажі всіх місць на 97-му окрузі.

Нагадаємо, напередодні нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії.