16:16  28 вересня
Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям
12:36  28 вересня
Стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021
12:41  28 вересня
Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2020, 13:41 3

Віцепрем'єра Уруського кличуть у Раду щодо трагедії на Харківщині

28 вересня 2020, 13:41 3
Читайте также на русском языке
Заслуховування має відбутися у ході години запитань до уряду
Заслуховування має відбутися у ході години запитань до уряду
Читайте также
на русском языке

Щодо катастрофи військового літака АН-26 під Харковом у Верховній Раді хочуть заслухати главу урядової слідчої комісії, віцепрем'єр-міністра Олега Уруського.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

"У зв'язку з цією ситуацією (катастрофою літака під Харковом, - ред.) і з тією дискусією, яка в суспільстві почалася щодо стану військової техніки, наскільки вона застаріла, чи може вона експлуатуватися... Ми б хотіли запросити пана Уруського на годину запитань до уряду", - зазначив парламентар.

На думку Корнієнка, Уруський фахово зможе дати відповідь на ті питання, які вже за тиждень з'являться щодо обставин катастрофи.

"І що нам робити, щоб такі трагедії не повторювалися. І відповідно більш широку картину щодо того, в якому стані перебуває наша військова техніка. Які можна зробити дії швидко, зокрема ВР, можливо при перегляді бюджету, щоб закласти на наступний рік у проєкт державного бюджету кошти для оновлення і покращення нашої технічної бази", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше Уруський заявив, що "чорні скриньки" з літака Ан-26, що впав під Харковом, у задовільному стані, їх почали розшифровувати.

Харьків Харківська область літак катастрофа Верховна Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »