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28 вересня 2020, 11:59 12

Авіакатастрофа під Харковом: Вже почали розшифровувати "чорні скриньки"

28 вересня 2020, 11:59 12
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Процес триватиме 3-5 днів
Процес триватиме 3-5 днів
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"Чорні скриньки" з літака Ан-26, що впав під Харковом, у задовільному стані, їх почали розшифровувати.

Про це повідомив у Facebook віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, передає RegioNews.

"Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 року авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів", - поінформував Уруський.

Він також додав, що уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань (ДБР).

Уруський наголосив, що надалі фахівцями буде проведене максимальне збирання літака в початковий стан.

Нагадаємо, 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

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